زوجة الراحل ابراهيم شيكا تعلن موعد ومكان العزاء

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن موعد ومكان العزاء، بعد وفاته يوم السبت الماضي عن عمر 28 عامًا، إثر صراع طويل مع مرض سرطان المستقيم.

موعد عزاء إبراهيم شيكا

نشرت هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، موعد العزاء ومكانه؛ حيث أكدت على إقامة العزاء مساء اليوم الإثنين عزاءه في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، عقب صلاة المغرب.

من هو إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك؟

إبراهيم شيكا، من مواليد 1997، بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتألق في مركز الظهير الأيسر، حيث قدم مستويات مميزة جعلت الجماهير تطلق عليه لقب "شيكا"، تيمنًا بقائد الزمالك الحالي محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خلال مشواره، زامل شيكا عددًا من أبرز اللاعبين، من بينهم المهاجم الدولي مصطفى محمد، وواصل مسيرته بعد الرحيل عن الزمالك، حيث لعب لأندية المقاولون العرب وطلائع الجيش.