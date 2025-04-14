مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:00

فولهام

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

بلد الوليد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

إمبولي

جميع المباريات

إعلان

زوجة الراحل ابراهيم شيكا تعلن موعد ومكان العزاء

03:29 م الإثنين 14 أبريل 2025

ابراهيم شيكا وزوجته

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن موعد ومكان العزاء، بعد وفاته يوم السبت الماضي عن عمر 28 عامًا، إثر صراع طويل مع مرض سرطان المستقيم.

موعد عزاء إبراهيم شيكا

نشرت هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، موعد العزاء ومكانه؛ حيث أكدت على إقامة العزاء مساء اليوم الإثنين عزاءه في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، عقب صلاة المغرب.

من هو إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك؟

إبراهيم شيكا، من مواليد 1997، بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتألق في مركز الظهير الأيسر، حيث قدم مستويات مميزة جعلت الجماهير تطلق عليه لقب "شيكا"، تيمنًا بقائد الزمالك الحالي محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خلال مشواره، زامل شيكا عددًا من أبرز اللاعبين، من بينهم المهاجم الدولي مصطفى محمد، وواصل مسيرته بعد الرحيل عن الزمالك، حيث لعب لأندية المقاولون العرب وطلائع الجيش.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ابراهيم شيكا عزاء ابراهيم شيكا زوجة ابراهيم شيكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد وصوله لمستويات قياسية.. هل يتوقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026 على التوالي
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة