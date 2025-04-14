الثالثة عصرا.. كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وصندانز في دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، موعد مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تقام مباراة الأهلي وصنداونز يوم السبت المقبلة 19 أبريل، على ملعب الأخير في بريتوريا، في الثالثة عصرا، بحضور جماهيري كامل، على أن يكون لقاء العودة في السابعة مساء يوم الجمعة 25 أبريل.

ونجح الأهلي في الصعود للدور نصف النهائي، بعد إقصاء نظيره الهلال السوداني، بالفوز في الذهاب على استاد القاهرة 1\0، وبنفس النتيجة في مباراة العودة التي أقيمت في موريتانيا.

وفي المقابل، نجح فريق صنداونز في التأهل لهذا الدور بعد إقصاء فريق الترجي التونسي، بنتيجة 1\0 بمجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وصعب موقفه في المنافسة على اللقب.