"حل أزمة التأشيرات وموقف معلول".. 7 غيابات تضرب الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا

كتب- مصراوي:

تقرر أن يفقد النادي الأهلي خدمات 3 لاعبين آخرين بين صفوفه في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز، المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على صنداونز، يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، تأكد غياب الثلاثي يحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم فؤاد، بداعي الإصابات المختلفة التي يعانون منه.

بالإضافة إلى رضا سليم الذي يغيب أيضاً بسبب الإصابة وتم رفع اسمه من قائمة الفريق، كما يتجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي، لاستبعاد كل من خالد عبد الفتاح وعمر الساعي وسمير محمد ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وأوضح المصدر، أن كولر سوف يحدد مصير تواجد علي معلول مع الفريق في مباراة صنداونز، في ظل أزمة الظهير الأيسر التي يعاني منها الفريق الأحمر، بعد إصابة الثنائي كريم الدبيس ويحيى عطية الله في مباراة بيراميدز الماضية، على حسب حالة أحمد نبيل كوكا، في تدريب الفريق الذي سيخوضه يوم الثلاثاء.

وكان النادي الأهلي نجح في حل أزمة استخراج تأشيرات دخول جنوب أفريقيا لعدد من لاعبيه المحترفين أبرزهم الثلاثي أشرف بنشرقي ونييتس جراديشار وأشرف داري، قبل السفر لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.