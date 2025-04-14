مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:00

فولهام

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

بلد الوليد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

إمبولي

جميع المباريات

إعلان

كاف يعلن موعد وحكام مباراة أورلاندو وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

01:57 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    فريق بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة أورلاندو بايرتس ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو في السادسة من مساء يوم السبت المقبل 19 أبريل الجاري، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا، وحكم الفار عبسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز كاف الاتحاد الأفريقي أورلاندو بيراميدز وأورلاندو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026 على التوالي
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة