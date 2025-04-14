نجم الزمالك يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز أمس الأحد.

وشهدت مباراة فوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد، تسجيل ناصر منسي هدفا ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف متفوقا على إمام عاشور لاعب الأهلي.

هدافو الدوري المصري الممتاز

1. ناصر منسي (الزمالك) - 10 أهداف

2. إمام عاشور (الأهلي) - 9 أهداف

3. أسامة فيصل (البنك الأهلي) - 9 أهداف

4. محمد علي حمودة (غزل المحلة) - 8 أهداف

5. عمرو ناصر (فاركو) - 7 أهداف

6. شادي حسين (زد) - 7 أهداف

7. صلاح محسن (المصري) - 7 أهداف

8. مصطفى فتحي ( بيراميدز) - 6 أهداف

9. ياو أنور (البنك الأهلي) - 6 أهداف

10. محمود زلاكة (سيراميكا كليوباترا) - 6 أهداف

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