مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:00

فولهام

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

بلد الوليد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

إمبولي

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

02:15 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 8 صورة
    أسامة فيصل وخالد عبد الفتاح
  • عرض 8 صورة
    شادي حسين
  • عرض 8 صورة
    حادث صلاح محسن
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 8 صورة
    ياو أنور ضد كهربا
  • عرض 8 صورة
    محمود زلاكة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز أمس الأحد.

وشهدت مباراة فوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد، تسجيل ناصر منسي هدفا ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف متفوقا على إمام عاشور لاعب الأهلي.

هدافو الدوري المصري الممتاز

1. ناصر منسي (الزمالك) - 10 أهداف

2. إمام عاشور (الأهلي) - 9 أهداف

3. أسامة فيصل (البنك الأهلي) - 9 أهداف

4. محمد علي حمودة (غزل المحلة) - 8 أهداف

5. عمرو ناصر (فاركو) - 7 أهداف

6. شادي حسين (زد) - 7 أهداف

7. صلاح محسن (المصري) - 7 أهداف

8. مصطفى فتحي ( بيراميدز) - 6 أهداف

9. ياو أنور (البنك الأهلي) - 6 أهداف

10. محمود زلاكة (سيراميكا كليوباترا) - 6 أهداف

اقرأ أيضًا:

"إنجازا كبيرا".. جوارديولا يتغنى بعمر مرموش بعد التألق مع مانشستر سيتي

بيان عاجل.. بيراميدز يقرر مواجهة الحرس بالناشئين ويهاجم لرابطة الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدافو الدوري المصري ناصر منسي إمام عاشور أسامة فيصل صلاح محسن مصطفى فتحي هدافي الدوري المصري الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كاف يعلن موعد وحكام مباراة أورلاندو وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

إعلان

إعلان

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026 على التوالي
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة