بيان عاجل.. بيراميدز يقرر مواجهة الحرس بالناشئين ويهاجم رابطة الأندية

كتب- محمد خيري:

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الاتجاه الأقرب داخل النادي هو قرار خوض فريق الشباب بالنادي مباراة حرس الحدود في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد رفض رابطة الأندية تأجيل اللقاء مراعاة لظروف مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال المدير الرياضي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز:" يبدو أن رابطة الأندية غير حريصة على نجاح بطولتها بسبب المواعيد التي حددتها ولا ترغب في أن يخوض بيراميدز المباريات بكامل نجومه حتى يزيد من قوة المنافسة، والتعنت في وضع المواعيد دون مراعاة لظروف الأندية المشاركة قاريا، يضر بالبطولة ويجعل المشاركة فيها بالفريق الأول مستحيلا".

أضاف المدير الرياضي قائلا:" كيف يعقل أن تحدد الرابطة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة باستاد حرس الحدود في السابعة من مساء يوم ١٦ أبريل، في حين أن الفريق مرتبط بمباراة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال أمام أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا بعد ٤٨ ساعة وتحديدا يوم السبت ١٩ إبريل في جوهانسبرج، ويتخلل ذلك رحلة طيران لمدة ١٠ ساعات حتى الوصول لجنوب أفريقيا.

شدد هاني سعيد على أنه يجب على رابطة الأندية أن تكون حريصة أكثر من ذلك على نجاح البطولة التي تنظمها باختيار مواعيد تناسب الأندية، وتجعلهم يشاركون بصفوفهم الأولى، بدلا من المواعيد التي تضر بتمثيل الأندية لمصر في دوري الأبطال بالصورة المثلى، مشددا على أنه كان يتمنى أن تدعم الرابطة نادي بيراميدز في دوري الأبطال بتعديل موعد المباراة أو تأجيلها ولكن كان القرار برفض التأجيل والإصرار على هذه المواعيد الغير منطقية بالمرة.