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نجم الزمالك السابق: انسحاب الأهلي من القمة وراء ضياع الدوري

12:55 م الإثنين 14 أبريل 2025

النادي الأهلي

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كتب- محمد خيري:
قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق إن الأهلي أضاع لقب الدوري هذا الموسم بعد قرار انسحابه أمام الزمالك.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز 1\1، وصعب مهمة التتويج بالدوري بعدما انفرد بيراميدز بالصدارة، وفي المقابل دخل الزمالك المنافسة بقوة بعد الفوز أمس أمام حرس الحدود.

وأضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور: "مستوى كولر مع الأهلي ليس الأفضل رغم تحقيقه العديد من البطولات ولكنه غير موفق هذا الموسم".

وتابع دونجا: "الأهلي أضاع الدوري بعد قرار انسحابه أمام الزمالك وأخطاء المدير الفني كثيرة هذا الموسم وتسببت في تراجع نتائج المارد الأحمر".

وأكمل: "فريق بيراميدز هو القادم في حصد جميع البطولات وينقصه الدعم الجماهيري خاصة أنه يملك سكواد قوي".

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تامر عبد الحميد الأهلي دونجا الزمالك بيراميدز
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