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"انفجر غضبا".. شوبير يكشف ما فعله كولر مع اللاعبين ورد فعل المجلس

12:31 م الإثنين 14 أبريل 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، مع اللاعبين عقب التعادل مع بيراميدز في المباراة الماضية، وتعقيد موقف الفريق في التتويج بالدوري.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كولر عقد جلسة عاصفة مع اللاعبين أمس وانفحر غاضبا منهم قائلا لهم أنهم لم ينفذوا أى شئ من الخطط التي اتفقوا عليها قبل المباراة".

أضاف: "هناك اتصالات ومشاورات من مجلس الإدارة مع مدربين منذ فترة وليس بسبب الأزمة الحالية فقط، من أجل التعاقد مع مدير فني جديد".

واختتم تصريحاته: "لا يوجد معلومة مؤكدة حول قيمة الشرط الجزائي في الأهلي لأن المعلومات متضاربة في هذه النقطة".

وتعادل الأهلي مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وصعب موقفه في المنافسة على اللقب.

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