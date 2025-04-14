"رسالة غاضبة ورحيل مفاجئ".. تفاصيل ما فعله بيسيرو مع ناصر ماهر وتحويله للتحقيق

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل أزمة ناصر ماهر لاعب الزمالك بعد قرار مسئولي القلعة البيضاء بإيقافه وتحويله للتحقيق، بعدما غادر معسكر الفريق قبل مباراة الأمس أمام حرس الحدود في الدوري ورفض الجلوس على الدكة.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "ناصر ماهر مركزه الأصلي رقم 10 ويجيد في هذا المكان وشارك في معظم المباريات مع جوميز المدير الفني السابق للزمالك".

تابع: "بيسيرو أعلن عن التشكيل أمس واللاعب ليس لديه أزمة في الجلوس بديلا ولكن فوجئ بلعب أحمد فتوح في مركزه".

وواصل: "ناصر ماهر عقد جلسة مع بيسيرو واشتكى له أنه لا يلعب في مكانه الأساسي وكانت ذلك في حضور أيمن عبد العزيز".

وأكمل: "بيسيرو غضب من ناصر ماهر وأبلغه أن لن يكون متواجد في المباراة واللاعب غادر المعسكر وتم الإعلان عن إيقافه اليوم".

واستطرد: "جوميز كان يتعامل جيداً مع اللاعبين من الناحية النفسية وناصر ماهر لم يتجاوز باللفظ مع بيسيرو ولكنه اعترض على تغيير مركزه".