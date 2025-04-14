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"تقلق بس لو الأسطورة سابك".. ناصر منسي يثير الجدل برسالة غامضة

11:21 ص الإثنين 14 أبريل 2025
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    ناصر منسي ببرنامح رامز إيلون مصر
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    ناصر منسي في رامز إيلون مصر
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    شيكابالا وناصر منسي
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    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
  • عرض 12 صورة
    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

أثار ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الجدل خلال الساعات الماضية برسالة غامضة عبر حسابه الشخصي.

ونشر ناصر منسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ستور مكتوب فيه: "تقلق بس لو الأسطورة سابك غير كدا كلها شكليات"، وبعدها وضع شعار نادي الزمالك.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

ونجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني للفريق الأبيض، وتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 أهداف بنفس رصيد إمام عاشور لاعب فريق الأهلي.

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