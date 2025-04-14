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بيسيرو يرفض طلب لاعبي الزمالك بعد الفوز على الحرس

10:48 ص الإثنين 14 أبريل 2025
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو
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    بيسيرو وكولر
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ورفض بيسيرو منح اللاعبين راحة، من التدريبات اليوم، بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الثالث، في جدول المسابقة، بعد خوض مباراتين في الدور الحاسم لتحديد بطل الدوري، حقق الفوز على الأهلي 3\0 بعد انسحاب الأخير، وفاز أمس على الحرس 2\0.

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