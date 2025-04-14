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"أحدثهم مباراة حرس الحدود".. ماذا يفعل الزمالك في غياب أحمد سيد زيزو؟

05:31 ص الإثنين 14 أبريل 2025
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    احتفال زيزو مع إمام عاشور (3)
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    جمهور الزمالك يهاجم زيزو (2)
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 2
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 3
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا
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    جماهير الزمالك ترفع علم زيزو مشوه
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كتب - يوسف محمد:

واصل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الغياب عن الفارس الأبيض للمباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود.

وتعد هذه هى المباراة الثانية على التوالي الذي يغيب فيها، زيزو عن الفارس الأبيض عقب استبعاده في المباراة الماضية أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على حساب حرس الحدود، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

موقف زيزو من الرحيل عن الزمالك

وبات اللاعب صاحب ال 29 عاما، على أعتاب الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي مع نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض، وسط الكثير من التقارير التي تؤكد اقتراب اللاعب من الانضمام إلى الأهلي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع الأهلي للانضمام إلى الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعقد لمدة 4 سنوات.

وأعلن نادي الزمالك يوم الخميس الماضي في بيان رسمي، تحويل اللاعب صاحب ال 29 عاما إلى التحقيق، بسبب التصريحات التي أدلى بها تجاه النادي ومجلس إدارته.

ماذا يفعل الزمالك في غياب زيزو هذا الموسم؟

وغاب زيزو خلال الموسم الحالي، عن قائمة الفارس الأبيض في 4 مباريات، أمام كلا من: "سموحة، إنبي، إستيلينبوش وحرس الحدود".

وخلال 4 مباريات غاب فيهم صاحب ال 29 عاما عن نادي الزمالك، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات، أمام كلا من "إنبي، سموحة، حرس الحدود"، فيما تلقى الهزيمة في لقاء وحيد أمام إستيلينبوش الجنوب أفريقي، ليودع كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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