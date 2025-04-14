"الدنيا فيها الفرح والحزن".. أول تعليق من القندوسي بعد إصابته الخطيرة

كتب ـ محمد الميموني:

علق لاعب سيراميكا كليوباترا، أحمد القندوسي، على إصابته الخطيرة التي تعرض لها في مباراة فاركو بالدوري المصري الممتاز، حيث أجرى عملية جراحية أمس الأحد.

وكتب أحمد القندوسي عبر خاصية "ستوري" على حسابه بمنصة "إنستجرام": "الحمد لله دائماً وأبدا، الدنيا فيها الفرح وفيها الحزن، في لحظات الحزن لازم الواحد يكون راضي ومآمن بالله، هذا ابتلاء من عند الله وامتحان رح يعدي إن شاء الله".

وأضاف: "نحب نطمن كل الناس اللي حبتني وسقسات عليا، راني بخير، وبفضل دعواتكم ودعمكم، كلشي يهون ومحبتكم سند كبير ليا".

وواصل: "نحب نوجه كلمة لأخويا الصغير ياسين الملاح، نعرف بلي ماشي متعمد، وربي شاهد ماكانش في قلبي غير الخير ليك. هذي كرة، وساعات تكون قاسية علينا كامل".