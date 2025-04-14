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هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي بسبب والد زيزو؟

09:08 ص الإثنين 14 أبريل 2025
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    محمد الشناوي وإكرامي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    محمد الشناوي
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    الشناوي ومحمود الخطيب
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    الشناوي ومحمود الخطيب
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    محمد الشناوي في الطائرة
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    محمد الشناوي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
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    محمد الشناوي حارس الأهلي
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    محمد الشناوي
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    محمود الشناوي من تدريبات الزمالك
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي حارس الأهلي
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    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء1
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
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يترقب الجميع داخل النادي الأهلي، مصير محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، من تجديد عقده أو الرحيل عن الأحمر في نهاية الموسم.

وينتهي عقد محمد الشناوي، مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق، على أن ينتقل إليه مجانا في نهاية الموسم.

ويسعى النادي الأهلي في الفترة الحالية، للحفاظ على حارسه، من أجل المشاركة مع الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، ورفض رحيله في ظل التواصل معه وتقديم عرض له في الفترة الماضية.

هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي والد زيزو؟

وخرج الإعلامي أحمد حسن، بتصريحات خلال الساعات الماضية عبر برنامجه "الكابتن" قائلا: "أحد المقربين سأل محمد الشناوي قالوله يعني بعد الأرقام اللي بنسمعها في تعاقد الأهلي مع زيزو، أكيد انت هتغير رأيك وتطلب نفس أرقام زيزو عشان تجديد".

أضاف قائد المنتخب السابق: "الشناوي رد عليهم قالهم لأ أنا هطلب زي أرقام ابو زيزو عشان أجدد، في إشارة منه لطلب مبالغ مالية كبيرة من أجل تجديد عقده".

وفي المقابل، نفى مصدر داخل النادي الأهلي، ما تردد مؤكدا أن النادي الأهلي يقدر لاعبيه جيدا، ولا يتم الحديث في الإعلام عن عقود أي لاعب، والشناوي له مكانة خاصة، في ظل إنه قائد الفريق، ولا يدخل في عقد أي لاعب أخر سواء في الفريق أو سيتعاقد معه النادي، لأنه شأن إداري.

واختتم تصريحاته: "الحديث عن عمولة أي شخص من صفقة في الأهلي، هي مجرد شائعات تتردد عبر السوشيال ميديا، والأهلي لا يعلن أي شيء أو التعاقد مع أي لاعب سوى في التوقيت المناسب"

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