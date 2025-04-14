ماذا ينتظر زيزو بعد الانقطاع عن تدريبات الزمالك؟

تصاعد مستمر في أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مع النادي الأبيض، في ظل الانقطاع عن التدريبات في الفترة الماضية.

وانقطع أحمد سيد زيزو عن تدريبات الفريق الأبيض، بعد استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الماضية، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظرا لاكتشاف توقيعه للنادي الأهلي من قبل مسؤولي الزمالك.

ماذا ينتظر زيزو في الزمالك؟

ويواصل الزمالك تطبيق العقوبات بشكل يومي على زيزو بسبب انقطاعه عن التدريبات، منذ الاستبعاد من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وفقا لمصدر مسؤول في النادي: "اللاعب له مستحقات 9 ملايين و300 ألف جنيه فقط .. حصل مؤخرًا على 2 مليون و400 ألف جنيه .. ونسبة النادي في الإعلانات التي قام بتصويرها مؤخرًا تصل إلى 5 ملايين جنيه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين".

وأضاف: "ويحق للاعب الحصول على 2 مليون جنيه فقط، وبعد تطبيق لائحة العقوبات عليه لانقطاعه عن التدريبات والمثول للتحقيق، سيتم مضاعفة العقوبة، وسيكون زيزو مديونًا للنادي وسيتم تقديم شكوى ضده".

وأكد النادي أن اللاعب تواصل مع عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط، عقب قرار استبعاده من مباراة ستيلينبوش وكان غاضبا من القرار والجنايني أخطره أنه لا مفر من تجديد العقد من أجل إثبات حسن النية ووافق اللاعب ولكن مع تحفظات أن والده وقع على شروط جزائية وإعلانية بمبالغ كبيرة للنادي الأهلي ولابد من حل هذا الأمر أولا، ووعده الجنايني في التدخل وحل الأمور ولكن اللاعب أغلق هاتفه بعد ذلك وفوجئ الجميع في النادي بتقديمه شكوى ضدهم.