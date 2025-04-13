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"بعد توقيع عقوبة كبيرة".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة ناصر ماهر مع الزمالك قبل مباراة الحرس

11:21 م الأحد 13 أبريل 2025
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    ناصر ماهر أثناء الطرد
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    سقوط ناصر ماهر
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    ستوري ناصر ماهر
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    ناصر ماهر (1)
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    طرد ناصر ماهر
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    ظهور ناصر ماهر في مدرجات مباراة الزمالك
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    ناصر ماهر ينشر صورته من تدريبات الزمالك
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    ناصر ماهر
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    ناصر ماهر يسدد على شوبير
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    ناصر ماهر ودونجا
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع، حقيقة رفض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق أمام حرس الحدود اليوم، مما تسبب في توقيع عقوبة كبيرة عليه.

وغاب ناصر ماهر عن مباراة الفارس الأبيض أمام حرس الحدود اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي: "ناصر ماهر لاعب الزمالك، لم يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود اليوم".

وأضاف: "اللاعب جلس على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة، دون أن يظهر أي غضب أو اعتراض على الجهاز الفني للفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "بسيرو أخبر اللاعب في التدريب مساء أمس، بأنه لن يشارك في مباراة الفريق أمام الحرس اليوم، لذلك لم يحضر اللاعب المباراة ورحل عقب انتهاء المران مباشرة".

وأعلن نادي الزمالك منذ قليل، إيقاف اللاعب، وإحالته للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقاته، بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

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