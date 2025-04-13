غياب ثنائي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري لهذا السبب

كتب - يوسف محمد:

يفتقد نادي الزمالك، لخدمات ثنائي الفريق محمود حمدي الونش ومحمود بنتايك، في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بسبب تراكم الإنذارات.

وحصلا الثنائي خلال مباراة الزمالك أمام حرس الحدود اليوم، على البطاقة الثالثة مما يعني غيابهم عن المباراة المقبلة للفارس الأبيض بالدوري.

ويلاقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم 1 مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويذكر أن نادي الزمالك، يستعد لملاقاة نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

قرارات عاجلة من الزمالك تجاه ناصر ماهر بعد رفضه الجلوس بديلا

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثنائية حرس الحدود