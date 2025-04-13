مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:00

فولهام

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

بلد الوليد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

إمبولي

جميع المباريات

إعلان

بيسيرو: الزمالك استعاد تركيزه بعد الخسارة الإفريقية

10:36 م الأحد 13 أبريل 2025

جوزيه بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك، أن فريقه نجح في تجاوز آثار الخسارة الأفريقية من ستيلينبوش.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الشوط الأول كان إيجابيًا للغاية، خلقنا العديد من الفرص الهجومية وكنا نستحق التسجيل مبكرًا، بينما شهد الشوط الثاني تراجعًا نسبيًا في الأداء، خاصة مع اعتماد المنافس على الكرات الثانية، ولكن اللاعبين أظهروا التزامًا وسيطروا على مجريات اللعب في النهاية".

وأضاف:"كان من الصعب تجديد دوافع اللاعبين سريعًا بعد الخسارة القارية، لكننا نجحنا في استعادة تركيزنا، وأظهر الفريق شخصية قوية واستحق الفوز اليوم".

وعن التغييرات أوضح:"أشركت مصطفى شلبي إلى جانب سيف الجزيري كمهاجمين، واعتمدت على أحمد فتوح في مركز وسط الملعب بجوار عبد الله السعيد لتعويض النقص الهجومي وخلق حلول جديدة".

وعن أداء الحكام، أشار :"الحكام قد يخطئون مثل أي لاعب أو مدرب، ولكن يجب أن تساعدهم تقنية الفيديو في اتخاذ القرارات الصحيحة، وهو ما لم يحدث معنا في بعض المباريات".

واختتم بيسيرو :"أبلغت اللاعبين أن مشوار الدوري ما زال مستمرًا وأن علينا المنافسة بقوة، لدينا 6 مباريات متبقية وسنبذل كل جهدنا لملاحقة بيراميدز والأهلي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك الزمالك استعاد تركيزه الزمالك يفوز على حرس الحدود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه