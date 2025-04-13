بيسيرو: الزمالك استعاد تركيزه بعد الخسارة الإفريقية

كتب - نهى خورشيد

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك، أن فريقه نجح في تجاوز آثار الخسارة الأفريقية من ستيلينبوش.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الشوط الأول كان إيجابيًا للغاية، خلقنا العديد من الفرص الهجومية وكنا نستحق التسجيل مبكرًا، بينما شهد الشوط الثاني تراجعًا نسبيًا في الأداء، خاصة مع اعتماد المنافس على الكرات الثانية، ولكن اللاعبين أظهروا التزامًا وسيطروا على مجريات اللعب في النهاية".

وأضاف:"كان من الصعب تجديد دوافع اللاعبين سريعًا بعد الخسارة القارية، لكننا نجحنا في استعادة تركيزنا، وأظهر الفريق شخصية قوية واستحق الفوز اليوم".

وعن التغييرات أوضح:"أشركت مصطفى شلبي إلى جانب سيف الجزيري كمهاجمين، واعتمدت على أحمد فتوح في مركز وسط الملعب بجوار عبد الله السعيد لتعويض النقص الهجومي وخلق حلول جديدة".

وعن أداء الحكام، أشار :"الحكام قد يخطئون مثل أي لاعب أو مدرب، ولكن يجب أن تساعدهم تقنية الفيديو في اتخاذ القرارات الصحيحة، وهو ما لم يحدث معنا في بعض المباريات".

واختتم بيسيرو :"أبلغت اللاعبين أن مشوار الدوري ما زال مستمرًا وأن علينا المنافسة بقوة، لدينا 6 مباريات متبقية وسنبذل كل جهدنا لملاحقة بيراميدز والأهلي".