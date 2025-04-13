قرارات عاجلة من الزمالك تجاه ناصر ماهر بعد رفضه الجلوس بديلا

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان ناصر ماهر رفض الجلوس بديلاً في مباراة اليوم واعترض على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة حرس الحدود.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

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