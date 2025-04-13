مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

4 0
16:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

0 2
19:00

الزمالك

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
16:15

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

1 1
20:45

روما

جميع المباريات

إعلان

قرارات عاجلة من الزمالك تجاه ناصر ماهر بعد رفضه الجلوس بديلا

10:06 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أول تعليق من ناصر ماهر بعد الفوز على بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    سقوط ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر أثناء الطرد
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر من وصول بعثة منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان ناصر ماهر رفض الجلوس بديلاً في مباراة اليوم واعترض على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة حرس الحدود.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثنائية حرس الحدود

حالتين.. متى يمكن للأهلي الإعلان عن زيزو لاعبا للفريق؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر ماهر الزمالك حرس الحدود ضد الزمالك الزمالك وحرس الحدود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه