أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاما، على حساب نظيره حرس الحدود بنتيجة هدفين دون مقابل ، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 38 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وأحرز هدف الزمالك الأول في مرمى حرس الحدود، عبد الله السعيد في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.

بعد العودة للـ VAR.. عبد الله السعيد يتقدم للزمالك بالهدف الأول من علامة الجزاء pic.twitter.com/BM2CYQpsny — ON Sport (@ONTimeSports) April 13, 2025

وسجل هدف الفارس الأبيض الثاني في اللقاء، اللاعب ناصر منسي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ناصر يا خطييير.. منسي يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك حرس الحدود pic.twitter.com/TOuK8ClUoD — ON Sport (@ONTimeSports) April 13, 2025

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد نقطتين، فيما يأتي سموحة في المركز الأخير دون أي نقاط.

ويشارك الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "بتروجيت، فيوتشر، الجونة وسموحة".

أقرأ أيضًا:

"إحنا نادي بطولات".. الزمالك يكشف لأول مرة سر رفض بيع زيزو

لاعب الزمالك السابق لمصراوي: الأهلي سيكون الأقرب للتتويج بالدوري حال تعثر بيراميدز