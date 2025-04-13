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أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري (فيديو)

10:06 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (16)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
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كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاما، على حساب نظيره حرس الحدود بنتيجة هدفين دون مقابل ، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 38 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وأحرز هدف الزمالك الأول في مرمى حرس الحدود، عبد الله السعيد في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.

وسجل هدف الفارس الأبيض الثاني في اللقاء، اللاعب ناصر منسي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد نقطتين، فيما يأتي سموحة في المركز الأخير دون أي نقاط.

ويشارك الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "بتروجيت، فيوتشر، الجونة وسموحة".

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