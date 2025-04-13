الأهلي يكلف محمد الدماطي برئاسة البعثة في جنوب إفريقيا

كتب - نهى خورشيد

كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتواصل الدماطي حالياً بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، والكابتن محمد شوقي نائب المدير الرياضي، لضمان توفير كافة الترتيبات اللازمة من سفر وإقامة وملاعب تدريب.

ويهدف الدماطي إلى توفير كافة السبل من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية تقرب الفريق من التأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة صن دوانز المقبلة، يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أبريل الجاري، عقب انتهاء موقعة فاركو في الدوري