مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

4 0
16:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

0 2
19:00

الزمالك

الدوري الإسباني

ألافيس

0 1
16:15

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

1 1
20:45

روما

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يكلف محمد الدماطي برئاسة البعثة في جنوب إفريقيا

09:55 م الأحد 13 أبريل 2025

محمد الدماطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتواصل الدماطي حالياً بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، والكابتن محمد شوقي نائب المدير الرياضي، لضمان توفير كافة الترتيبات اللازمة من سفر وإقامة وملاعب تدريب.

ويهدف الدماطي إلى توفير كافة السبل من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية تقرب الفريق من التأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة صن دوانز المقبلة، يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أبريل الجاري، عقب انتهاء موقعة فاركو في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي محمود الخطيب بعثة الأهلي محمد الدماطي جنوب إفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه