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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثنائية حرس الحدود

09:41 م الأحد 13 أبريل 2025

الزمالك وحرس الحدود

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كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواصلة، المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بخوض مواجهة جديدة أمام سموحة.

وحقق الفارس الأبيض اليوم فوزًا ثمينًا على حساب حرس الحدود بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام سموحة السكندري، ضمن منافسات الجولة المقبلة من المسابقة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

على أن يتم نقل اللقاء بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، بصفتها الناقل الرسمي لبطولات الكرة المصرية هذا الموسم.

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حرس الحدود الزمالك سموحة الدوري المصري
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