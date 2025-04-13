"دعم الخطيب وجلسة كولر".. مصدر يكشف كواليس مران الأهلي اليوم

كتب - مراسل مصراوي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حرص على عقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي، للعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل طريقة قبل رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.

وأكد المصدر، أن رئيس النادي الأهلي حرص على دعم لاعبي الفريق والجهاز الفني، والتأكيد على أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحاته، أن المدير الرياضي بالنادي الأهلي، حرص على توجيه رسالة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للتأكيد على استكمال مشواره مع الفريق بشكل طبيعي.

كما أشار المصدر، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر حرص على عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، للحديث على بعض الجوانب الفنية والأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة بيراميدز أمس.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي الأهلي قرر خوض مباراة فاركو المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ببطولة كأس عاصمة مصر، بفريق الشباب مواليد 2005.

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