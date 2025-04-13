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خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام حرس الحدود

08:50 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
  • عرض 12 صورة
    توفيق السيد
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وحرس الحدود
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كتب - يوسف محمد:

علق توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على مدى صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها نادي الزمالك، في الشوط الأول من مباراته أمام فريق حرس الحدود.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء المحتسبة في الشوط الأول للزمالك أمام حرس الحدود صحيحة، خاصة أن يد مدافع الحرس كانت في وضع غير طبيعي".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يقوم محمد معروف باحتساب الكرة مباشرة دون العودة للفار، نظرا لأن اللعبة ركلة جزاء واضحة".

وتابع: "كان هناك مطالبة من لاعبي الزمالك في الدقيقة 29 بالحصول على ركلة جزاء، بسبب سقوط سيف الجزيري داخل منطقة الجزاء، لكن قرار الحكم بعدم احتساب أي خطأ صحيح، لأن الكرة لا يوجد بها أي خطأ في الكرة".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون مقابل أحرزه عبد الله السعيد لاعب الزمالك.

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