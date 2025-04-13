حالتان.. متى يمكن للأهلي الإعلان عن زيزو لاعبا للفريق؟

كتب - محمد القرش:

تأكدت أنباء توقيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، عقود انضمامه للنادي الأهلي بعد فشل المفاوضات مع الفارس الأبيض.

ويتساءل البعض عن سبب عدم إعلان النادي الأهلي عن ضم زيزو رغم توقيع اللاعب على عقود الانضمام، واستخراج تأشيرة السفر إلى كأس العالم للأندية بأمريكا.

لما لم يعلن الأهلي عن صفقة يزو؟

وقال خبير اللوائح، عامر العمايرة، في تصريحات خاصة "لمصراوي" أنه كان يجب على الأهلي إبلاغ الزمالك رسميا بالتفاوض مع لاعبهم أحمد سيد زيزو، وهو ما لم يحدث.

وكشف خبير اللوائح أن المارد الأحمر لم يعلن عن الصفقة خوفا من العقوبات التي ستوقع عليه بسبب التفاوض والتوقيع مع لاعب دون إخطار النادي المالك له.

متى يمكن للأهلي الإعلان عن صفقة زيزو؟

وأوضح المصدر أن هناك حالتين يُسمح فيهما للنادي الأهلي الإعلان عن الصفقة دون التعرض لعقوبات.

الحالة الأولى أن نادي الزمالك يُخطر زيزو رسميا بعدم تجديد تعاقده مع الفريق، أو اللاعب يطلب من مجلس الإدارة التعرف على موقفهم من التجديد، حينها يجب على الزمالك الرد بشكل رسمي.

والحالة الثانية هي الأقرب الآن، حيث يمكن للمارد الأحمر الإعلان رسميا عن الصفقة بعد انتهاء موسم 2024/25 رسميا.