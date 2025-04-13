رسالة مؤثرة من جماهير نادي الزمالك للراحل إبراهيم شيكا

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك، على نعي الراحل إبراهيم شيكا لاعب الفريق السابق، الذي وافته المنية أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

وكانت شقيقة إبراهيم شيكا أعلنت وفاته أمس السبت، من خلال منشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جاء كالتالي: "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

وقامت جماهير الزمالك المتواجدة، في مدرجات ستاد "برج العرب"، لمتابعة مباراة الفريق أمام حرس الحدود بالدوري، كتب عليها: "واجه مرضه بكل شجاعة، إبراهيم شيكا نسأل الله له الشفاعة".

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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