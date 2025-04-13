كتب - يوسف محمد:

حرص ثلاثي النادي الأهلي حسين الشحات، مروان عطية وإمام عاشور، على زيادة أحمد القندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا في المستشفى، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمس.

وكان القندوسي تعرض لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه سيراميكا أمس أمام فاركو، بعد تدخل قوي من اللاعب ياسين الملاح لاعب فاركو، على قدم النجم الجزائري، مما استوجب إلى دخول سيارة الإسعاف إلى الملعب لنقل اللاعب إلى المستشفى.

وأعلن فريق سيراميكا كليوباترا أمس، أن الإصابة التي تعرض لها النجم الجزائري، هى عبارة عن كسر مضاعف في الساق.

وشارك الثلاثي إمام عاشور، حسين الشحات ومروان عطية، في مباراة الأهلي أمس أمام بيراميدز، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المتوقع أن يغيب أحمد القندوسي عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر على الأقل، مما يعني انتهاء موسمه مع فريق سيراميكا كليوباترا.

ويذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا، كان قد تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب فاركو بنتيجة هدفين دون مقابل، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

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