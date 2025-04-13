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هل انتهى موسمه؟.. مصراوي يكشف مدة غياب أحمد القندوسي بعد إصابته الخطيرة

06:58 م الأحد 13 أبريل 2025
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    اللاعب الجزائري أحمد القندوسي
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كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أحمد القندوسي، لإصابة خطيرة أثناء مباراة فاركو التي أقيمت أمس السبت.

وكان قد كشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن اللاعب الجزائري تعرض لكسر مضاعف في الساق اليسرى، وهو ما أعلنه نادي سيراميكا بعدها بساعات.

وأوضح المصدر نفسه منذ قليل "لمصراوي" أن اللاعب أجرى عملية جراحية إثر الإصابة التي تعرض لها.

وقال المصدر إن مدة غياب لاعب خط الوسط المتوقعة هي 4 أشهر، وهو من شأنه أن ينهي موسم نجم فريق كليوباترا.

يُذكر أن فريق سيراميكا يتبقى له 6 مباريات في منافسات مجموعة "لقب الدوري" والتي تضم 9 فرق.

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إصابة أحمد القندوسي أحمد القندوسي القندوسي سيراميكا ضد فاركو سيراميكا
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