ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري

متابعة - يوسف محمد:

تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 38 في المركز الثالث الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

خط الدفاع: مؤمن عوض – محمد سامي - إبراهيم عبد الحكيم - كريم يحيى.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا .

خط الهجوم : محمود ممدوح – محمد فاروق - حازم محمد.

أبرز أحدث مباراة الزمالك وحرس الحدود:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من مصطفى شلبي يتصدى لها دفاع حرس الحدود.

الدقيقة 10: سيطرة على الكرة من لاعبي حرس الحدود في وسط الملعب.

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة والتعادل السلبي يسيطر على المباراة.

الدقيقة 25: بطاقة صفراء لمحمد فاروق لاعب حرس الحدود.

الدقيقة 28: عرضية خطيرة من فوزي الحناوي لاعب فريق حرس الحدود ولكن لم تجد متابعة.

الدقيقة 31: تسديدة قوية من دونجا لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 40: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

الدقيقة 44: عبد الله السعيد يحرز الهدف الأول للزمالك، بعد تنفيذ ناجح لضربة الجزاء.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: تمريرات بين لاعبي الزمالك في وسط الملعب.

الدقيقة 55: عرضية من لاعب الزمالك يبعدها دفاع حرس الحدود.

الدقيقة 59: تسديدة قوية من محمد مجلي لاعب حرس الحدود يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 66: عرضية من لاعب حرس الحدود يبعدها محمد عواد حارس الزمالك.

الدقيقة 71: عرضية من لاعب الزمالك ولكن يبعدها دفاع حرس الحدود.

الدقيقة 77: فرصة خطيرة لحرس الحدود، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 89: ناصر منسي يحرز الهدف الثانثي للزمالك في مرمى حرس الحدود.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.