تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

شكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.