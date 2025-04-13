لاعب الزمالك السابق لمصراوي: الأهلي سيكون الأقرب للتتويج بالدوري حال تعثر بيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، إن الأهلي سيكون الأقرب للتتويج بلقب الدوري لا القلعة البيضاء حال تعثر بيراميدز بالجولات المقبلة بالمسابقة.

شوقي السعيد السعيد ردّ خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين عما سيكون الأكثر حظًا الأهلي أو الزمالك حال تعثر بيراميدز بقوله:"الزمالك ليس مستقر فنيًا في الملعب وحتى على مستوى الإدارة هناك تركيز كبيرة على ملف تجديد تعاقدات لاعبي الفريق عكس الأهلي الأكثر استقرارًا".

وأتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته بالإشادة بفريق بيراميدز وعناصر؛ إذ يرى أنه الأقرب للتتويج باللقب حال استمر بنتائجه الحالية في ظل فارق النقاط بينه وملاحقيه على الصدارة.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب النسخة الجارية من الدور برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث والمتبقي له مباراة.

ويحل فريق الزمالك عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

وكان شوقي السعيد قد ارتدى قميص نادي الزمالك خلال موسم 2016/17 قادمًا من صفوف الإسماعيلي قبل أن يرحل في العام التالي لصفوف العربي الكويتي.

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