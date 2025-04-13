"إحنا نادي بطولات".. الزمالك يكشف لأول مرة سر رفض بيع زيزو

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، سر رفض الزمالك بيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خلال الصيف الماضي.

وقال أحمد سالم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "بعد نهاية الموسم الماضي، الزمالك كان أمامه خيارين، إما بيع زيزو والحصول على الأموال، أو الإبقاء عليه من أجل الحصول على الألقاب".

وأضاف سالم: "تم الاستقرار في النهاية على الاستفادة الفنية من زيزو وليست المادية لأن الزمالك نادي بطولات وليس نادي استثماري، وكانت لدينا بطولات هامة على رأسها الكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

وتابع أحمد سالم: "الزمالك باقٍ مهما رحل لاعبون عنه، وطريقة الخروج من الباب الكبير من عدمه هو أمر يخص زيزو، أو اللاعبين عموما".

واختتم متحدث الزمالك: "الزمالك ملتزم بمنتهى الاحترافية بكل حقوق زيزو المادية والمعنوية، وهو الأمر الذي لابد أن يكون من زيزو حتى نهاية يوم في عقده".