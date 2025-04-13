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بعد التأهل.. ماذا قدم منتخب مصر في آخر نسخة لكأس العالم للناشئين؟

04:25 م الأحد 13 أبريل 2025
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    منتخب مصر للناشئين (1)
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    منتخب مصر للناشئين (1)
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    منتخب مصر للناشئين (2)
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    منتخب مصر للناشئين (1)
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    منتخب تنزانيا يفوز على منتخب مصر للناشئين في بطولة مركز المنتخبات الوطنية draft
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    منتخب مصر للناشئين
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    منتخب مصر للناشئين
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد المنتخب الوطني للمشاركة من جديد في بطولة كأس العالم للناشئين بعد غياب دام 28 عامًا منذ آخر نسخة شارك بها حين استضافت مصر البطولة في عام 1997.

وحصد منتخب مصر تحت 17 عاماً آخر بطاقة للتأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للناشئين بعدما فاز مساء أمس السبت بهدفين مقابل هدف على نظيره الأنجولي في مباراة الملحق.

وستستضيف دولة قطر بطولة كأس العالم للناشئين خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا؛ إذ ستضم هذه المرة 10 منتخبات من قارة أفريقيا.

منتخب مصر كان قد وقع في مجموعة ضمت منتخبات: ألمانيا، تشيلسي وتايلاند في كأس العالم 1997؛ إذ تأهل المنتخب كوصيف للمجموعة التي تصدرها منتخب ألمانيا.

واستهل منتخب مصر مشواره بالفوز بثلاثية مقابل هدفين على نظيره التايلاندي قبل أن يتعادل بهدف لمثله أمام نظيره التشيلي ثم تعادل بالنتيجة ذاتها أمام ألمانيا.

ولكن ودع المنتخب البطولة سريعًا من دور ربع النهائي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الإسباني.

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منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين
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