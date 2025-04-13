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"للتراجع والتجديد".. إعلامي يكشف حقيقة تواصل زيزو مع الزمالك

03:56 م الأحد 13 أبريل 2025
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  • عرض 18 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة تواصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، مع مسئولي القلعة البيضاء، من أجل تراجعه عن تعاقده مع الأهلي والتجديد للأبيض.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "كل ما أُشيع عن التواصل بين زيزو والزمالك من أجل العودة والتجديد للفريق غير صحيح".

وتابع كريم رمزي: "ملف زيزو مع الزمالك أُغلق تماما وهو ما أكده لي مسئولي الأهلي، والقصة انتهت بطريقة لم تكن الأفضل ولم أكن أتمناها من جانب زيزو أو الزمالك".

وأردف كريم رمزي: "الزمالك يُمكنه خطف المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، حال فاز على حرس الحدود وبيراميدز".

وانقطع أحمد سيد زيزو عن تدريبات الفريق الأبيض، بعد استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الماضية، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظرا لاكتشاف توقيعه للنادي الأهلي من قبل مسؤولي الزمالك.

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