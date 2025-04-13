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"مغامرة".. تعليق ناري من إبراهيم فايق على مصير كولر في الأهلي

03:35 م الأحد 13 أبريل 2025
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    مارسيل كولر
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    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مارسيل كولر (1)
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    كولر
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    كولر والمترجم
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    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
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    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
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    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
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    غضب كولر (1)
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    غضب كولر (4)
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    مارسيل كولر
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي إبراهيم فايق على مصير السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي، في الفترة المقبلة، في ظل تراجع الأداء والنتائج على المستوى المحلي.

وتعادل الأهلي مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وصعب موقفه في المنافسة على اللقب.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "في قصة رحيل كولر أقول، ‏هي مسألة أولويات.. إذا كانت أولوياتك إفريقيا فرحيل كولر أخطر من بقاؤه".

أضاف: "في وجوده تضمن بنسبة ما (أكبر) الفوز والتأهل.. وفي رحيله لا ضمانات هي مغامرة لأن أي مدرب جديد يتولى المسئولية هو غير مسئول عن النتيجة أو الأداء".

أكمل: "‏أما إذا كنت لا تضع إفريقيا والدوري على رأس القائمة وأولوياتك كأس العالم للأندية.. فقرار رحيله أصبح سهل بالنسبة لك.. سامي قمصان يتولى المهمة مؤقتا حتى تتعاقد مع مدرب جديد.. يتعامل مع الفترة المقبلة دوري وإفريقيا كتجهيز لكأس العالم".

واختتم تصريحاته: "‏كل القرارات صعبة.. والإدارة وحدها تتحمل عواقب أي قرار سلبا وإيجابا".

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كولر إبراهيم فايق الأهلي مارسيل كولر
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