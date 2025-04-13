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محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي مع ليفربول بعد الاسيست أمام وست هام

03:32 م الأحد 13 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

نجح محمد صلاح في صناعة الفارق لفريق ليفربول، بعدما أرسل تمريرة حاسمة لزميله لويس دياز في المباراة المقامة حاليًا بملعب الأنفيلد أمام وست هام بالجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة 18 من الشوط الأول، عن طريق اللاعب الكولومبي لويس دياز، بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح.

بهذه التمريرة من محمد صلاح، بات النجم المصري قريبًا من تحطيم رقم تاريخي له بمعادلة رقم كيني دالجليش أسطورة ليفربول، الذي يعد أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول خلال موسم واحد.

ويمتلك صلاح حتى كتابة هذه السطور وبعد صناعة الهدف الأول أمام ويست هام، 23 تمريرة حاسمة خلال الموسم الجاري بينما يتصدر كيني دالجليش الرقم التاريخي برصيد 24 أسيست.

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محمد صلاح رقم تاريخي ويست هام ليفربول مباراة ليفربول
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