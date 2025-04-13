كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، إنهم سيلجأون إلى المحكمة الرياضية مباشرة حال عدم خصم الثلاثة نقاط من رصيد الأهلي على خلفية إنسحابه من مباراة القمة أمامهم في الدوري.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، ببرنامج "الكابتن" على قناة DMC مساء أمس السبت:" الزمالك يتحرك بمفرده في أزمة مباراة القمة والنادي لن يستسلم حتى إعادة خصم النقاط الثلاثة من الأهلي مثلما حدث الموسم الماضي وإذا لم يحد سيتم اللجوء للمحكمة الرياضية مباشرة".

يُذكر أن النادي الأهلي قرر عدم خوض مباراة القمة رقم 130، بسبب عدم تنفيذ مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

وقررت رابطة الأندية معاقبة المارد الأحمر، باعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراة الزمالك التي لم يحضرها، بجانب تحميله الغرامات المالية نظير تصرفه.

واستقرت الرابطة على إلغاء خصم النقاط الـ3 التي تقرر خصمها من الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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