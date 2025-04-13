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قبل مواجهة الزمالك.. سموحة يقيل مدربه أحمد سامي رسميًا

03:05 م الأحد 13 أبريل 2025
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    الزمالك وسموحة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وسموحة
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي سموحة اليوم الأحد، إقالة أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة أول أمس من غزل المحلة بالدوري المصري.

وكان سموحة قد خسر بهدف نظيف من غزل المحلة في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة بالدوري المصري في مجموعة الهبوط.

ومن المقرر أن يقود الجهاز المؤقت بفريق سموحة، تدريبات الفريق في الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويتواجد فريق سموحة في المركز الخامس في مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما خسر الفريق السكندري آخر 5 مواجهات خاضها، ما دفع أحمد سامي للرحيل.

أرقام أحمد سامي مع سموحة

تولي أحمد سامي القيادة الفنية لفريق سموحة في يناير 2023 وقاد الفريق هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم وتلقي الخسارة في 12 مباراة وحقق تعادلين.

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