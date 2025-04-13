الثانية لمصر.. محمود السيد يتوج بذهبية سيف المبارزة ببطولة العالم

كتب- محمد عبدالهادي:

تُوّج البطل المصري محمود السيد بالميدالية الذهبية في منافسات سيف المبارزة ضمن بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة، المقامة حاليًا في الصين.

وفاز محمود السيد في النهائي على الإيطالي ماتيو جالاسي بنتيجة 15-12، ليضيف إنجازًا جديدًا للمبارزة المصرية بعد أداء استثنائي طوال مشواره في البطولة.

حيث تفوّق البطل المصري في نصف النهائي على الأوكراني ماكسيم بيرشوك بنتيجة 15-9، وفي ربع النهائي على الأمريكي ناثانيل ويمر بنتيجة 15-11.

كما حقق محمود مستوى العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزه في جميع مبارياته الست، قبل أن يواصل تألقه في الأدوار الإقصائية حتى بلغ النهائي وتُوّج بالذهب.

وتُعد هذه الذهبية الثانية لمصر في البطولة، بعد إنجاز عبدالرحمن طلبة الذي فاز بذهبية فردي سلاح الشيش.