"من مواليد ميت عقبة وأبلغنا بموافقته على التجديد".. الزمالك يكشف تطورات أزمة زيزو

كتب- محمد خيري:

تحدث ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن تطورات أزمة تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وقال "غريب" في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الكابتن": "لا زلت عند موقفي، زيزو من مواليد ميت عقبة، ومجلس الإدارة والجهاز الفني يتعاملا معه باحترافية شديدة".

أضاف: "أمر مشاركة زيزو في المباريات في يد المدير الفني، وهو حتى الآن على جروب اللاعبين ومرحب به في أي وقت لحضور التدريبات".

وأكمل: "لابد من الاعتراف أن زيزو قدم أشياء كثيرة لنادي الزمالك، وإن صحة أقاويل مفاوضاته مع نادٍ آخر، ولن أقول إنه الأهلي لأنه لم يعلن بشكل رسمي".

وأوضح: "حدث مكالمة بعد استبعاد زيزو من المران قبل مواجهة ستيلينبوش، مع مسؤولي الزمالك وأكد لهم أنه مستعد للتوقيع للزمالك".

وتابع: "رغبة زيزو في التجديد تدل على إدراكه للقيمة الكبيرة التي يمثلها له نادي الزمالك، خاصة وأنه قبل 10 أشهر المفاوضات كانت مع اللاعب فقط، ولكن الآن والده هو من يقود المفاوضات وهذا لا يقلل منه ومسؤولي الزمالك يحترمون هذا الأمر".

وشدد: "المفاوضات قبل 3 أيام كانت شيء، والآن شيء آخر، لأن مسألة التفكير في عودة المفاوضات باتت صعبة".

واختتم تصريحاته: "هناك شروط جزائية والد زيزو وقع عليها في الاتفاق مع النادي الجديد الذي سينتقل له، وعقود تجارية يصعب على الزمالك دفعها".