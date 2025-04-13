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"الخطيب يخالف المجلس".. مصدر يكشف لمصراوي مصير كولر مع الأهلي

02:33 م الأحد 13 أبريل 2025
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    مارسيل كولر
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر (1)
  • عرض 9 صورة
    كولر
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر (1)
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    مارسيل كولر
  • عرض 9 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر كيف يفكر مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص المدير الفني السويسري لفريقهم مارسيل كولر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إن كولر مستمر في منصبه وسيقود مباراتي الأهلي أمام صن دوانز في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره صن داونز يوم الجمعة 18 أبريل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يستضيف نظيره الجنوب أفريقي يوم الجمعة 25 من الشهر ذاته.

وأضاف المصدر:"محمود الخطيب يدعم كولر في الفترة الحالية ولكن يرى باق أعضاء مجلس الإدارة رحيل عن منصب المدير الفني وسيتواجد الخطيب في مران الأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لدعم الفريق وليس للحديث مع كولر".

وأتم المصدر تصريحاته إلى أن الأهلي في الوقت ذاته يبحث عن بدلاء لكولر تحسبًا لأي قرار بخصوص مستقبل المدرب السويسري.

وينتهي عقد كولر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2024/25 مع وجود بند لتمديد التعاقد لمدة موسم بموافقة الطرفين.

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كولر محمود الخطيب الأهلي
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