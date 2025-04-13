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"فأل خير".. أرقام الزمالك تحت صافرة محمد معروف

02:14 م الأحد 13 أبريل 2025
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    مباراة الزمالك وحرس الحدود
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    الزمالك وحرس الحدود
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مهمة جديدة مساء اليوم الأحد، وذلك حيت يلتقي مع نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومن المقرر أن يدير مباراة الزمالك وحرس الحدود تحكيميًا، الحكم محمد معروف، ويعاونه كلاً من سمير جمال وعماد العقاد، وحكم رابع جلال أحمد.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أرقام الزمالك تحت صافرة الحكم محمد معروف، والذي يعد فأل خير له في ظل عدد الانتصارات التي حققها خلال قيادته لمبارياته.

ماذا قدم الزمالك تحت صافرة الحكم محمد معروف؟

أدار محمد معروف للزمالك من قبل 31 مباراة سابقة، نجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز بـ22 لقاء، بينما تعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات.

أما علي صعيد الإنذارات، فسبق وأن أشهر محمد معروف البطاقة الصفراء 35 مرة، والحمراء مرتين، واحتسب 8 ضربات جزاء.

يذكر أن الزمالك يخوض لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة رحلته في المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري، خاصة بعد الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية بدور ربع النهائي.

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