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"بداية خناقة كبير".. شوبير يكشف ما فعله الزمالك مع زيزو ورد فعل اللاعب

02:11 م الأحد 13 أبريل 2025
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    زيزو مع الزمالك (5)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الأزمة بين نادي الزمالك، وأحمد سيد زيزو لاعب الفريق، الذي اقترب عقده من الانتهاء.

وانقطع أحمد سيد زيزو عن تدريبات الفريق الأبيض، بعد استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الماضية، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظرا لاكتشاف توقيعه للنادي الأهلي من قبل مسؤولي الزمالك.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "زيزو مارحش التدريبات في الزمالك بقاله يومين في الزمالك، ومعتقدش أنه هيروح، لأنه قدم شكوى ضد نادية، ودي مقدمة خناقة كبيرة في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الزمالك قرر تحويل زيزو للتحقيق، واللاعب رفض الحضور، وبعدها أرسلهم خطاب من أجل تحويل مستحقاته، ولكنهم ردوا بضرورة الحضور للتحقيق ولكنه يتجاهل الرد".

واختتم تصريحاته: "الزمالك من جانبه بيطبق اللائحة على اللاعب وهذا حقهم، وزيزو هو الأخر يشكو النادي للحصول على كامل حقوقه وهذا حقه".

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