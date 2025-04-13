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"نجيب حكام منين؟".. جدو يعلق على تعادل بيراميدز مع الأهلي

01:18 م الأحد 13 أبريل 2025
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    مشادة كلامية بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (1)
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    مشادة كلامية بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (2)
  • عرض 19 صورة
    مشادة بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ضد بيراميدز (3)
  • عرض 19 صورة
    مشادة بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ضد بيراميدز (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ضد بيراميدز (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ضد بيراميدز (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ضد بيراميدز (2)
  • عرض 19 صورة
    مشادة بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (2)
  • عرض 19 صورة
    مشادة كلامية بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (3)
  • عرض 19 صورة
    مشادة كلامية بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (2)
  • عرض 19 صورة
    مشادة كلامية بين إمام عاشور ومدرب بيراميدز (1)
  • عرض 19 صورة
    جماهير الأهلي تنعى إبراهيم شيكا من مباراة بيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ضد بيراميدز (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ضد بيراميدز (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي ضد بيراميدز (3)
  • عرض 19 صورة
    جماهير الأهلي تنعى إبراهيم شيكا من مباراة بيراميدز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد ناجي "جدو" المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق بيراميدز إنهم تعرضوا لظلم تحكيمي خلال مباراتهم أمام الأهلي.

وتعادل فريق بيراميدز بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته مساء أمس السبت بنظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

وكتب جدو عبر حسابه بمنصة إكس عقب المباراة:"حكام محليين بيظلمونا، حكام أجانب بيظلمونا.. نجيب حكام منين طيب، الحمد لله على النقطة اليوم أمام فريق كبير و قوي جدًا زي النادي الأهلي و أنت بتلعب ١٠ لاعبين و إن كنا نستحق الفوز فالحمد لله".

وشدد المدرب المساعد بالجهاز الفني لفرق بيراميدز على أن تركيزهم حاليًا على نصف نهائي أبطال أفريقيا أمام أورلاندو وإن شاء الله يكون النهائي مصري خالص بين بيراميدز و الأهلي.

ويحل فريق بيراميدز يوم الجمعة 18 أبريل ضيفًا على نظيره أورلاندو بايرتس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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بيراميدز ضد الأهلي محمد ناجي جدو حكام مباراة بيراميدز والأهلي جدو الأهلي
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