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"حاسة إني بحلم".. رسالة مؤثرة من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

01:17 م الأحد 13 أبريل 2025

ابراهيم شيكا

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كتب- محمد عبدالهادي:

ودعت هبة التركي زوجها إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح أمس السبت، بعد معاناة مع مرض السرطان برسالة مؤثرة.

ونشرت زوجة إبراهيم شيكا عبر حسابها الرسمي بموقع "تيك توك"، رسالة حزينة جاءت كالتالي:

"﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۭ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾ تعوض شبابك في الجنة يا حبيبي تاكل وتشرب وتنام من غير مسكنات ارتحت وتعبت هبة وقهرتها وقطمت ضهري يا إبراهيم، هو ده كان وعدك ليا يا حبيبي بعد كل اللي وصلناله ده تمشي وتسيبني".

وواصلت: "استغفر الله العظيم يا رب أنت اللي عالم بالنار اللي جوه قلبي دعواتكم لحبيب عمري وصاحبي وأبو ولادي الرحمة يا حبيبي بعد ما السرطان سرقك من حضني يا حبيبي".

وتابعت هبة التركي: "أنا حاسة إني بحلم يا بن عيني وهتقوم ترن عليا وتقولى هاتي كوباية لبن وخشي الرعاية وأفضل أتخانق معاهم عشان أدخلك وأحضنك في حضني زي كل يوم".

واختتمت: "يارب الصبر من عندك، يا رب متسبوش إبراهيم استحلفكم بالله متنسوش كان أنضف وأحسن إنسان هتعرفوه في حياتكم، في الجنة ونعيمها يا نور عيني، يجعل تعبك شفيع ليك يا رب الصبر من عندك، يا رب مع السلامة يا رفيق العمر عيالك فوق راسي ليوم ما ربنا يجمعني بيك".

رسالة مؤثرة من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

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هبة التركي إبراهيم شيكا نادي الزمالك مرض السرطان
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