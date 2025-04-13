أول رد من الترجي بشأن مفاوضات انضمام يوسف البلايلي للزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف وليد قرفالة المتحدث الرسمي لنادي الترجي التونسي حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي للحصول على خدماته.

وقال قرفالة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "الزمالك لم يفاوضنا لضم اللاعب يوسف البلايلي، كما تردد ونسمع عن هذه الأمور من وسائل الإعلام فقط".

وأضاف: "الجزائري يوسف البلايلي عقده مستمر مع نادي الترجي حتى 2026، ويقدم مستوى مميز رفقة الفريق التونسي في الوقت الحالي، ومن العناصر الأساسية".

واختتم تصريحاته: "لا توجد نية لبيع يوسف البلايلي، لأي نادي، واللاعب مستمر مع الفريق، وهذه هي رغبته".

جدير بالذكر، أن نادي الترجي التونسي ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الذهاب بهدف والتعادل في العودة على ملعب رادس سلبيا دون أهداف.