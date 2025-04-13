''من يقود الأهلي أمام صنداونز؟'' شوبير يكشف مفاجأة عن مصير كولر

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مصير السويسري مارسيل كولر، مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق على المستوى المحلي.

وتعادل الأهلي مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وصعب موقفه في المنافسة على اللقب.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "مع شوبير": "السؤال الأصعب حاليا، هل التوقيت مناسب لرحيل مارسيل كولر، والتغيير في الجهاز الفني؟، طبعا كل السوشيال ميديا بتنادي بالقرار ده".

وأضاف: "السوشيال ميديا دي كما ممكن بعد شوية، تقول عكس ده، لكن هنا القرار قرار مجلس إدارة".

وأكمل "شوبير": "أنا سألت كل الأطراف على مصير كولر، قبل مواجهتي صنداونز، والإجابة اللي خدتها هي أن المدرب موجود في المباراتين ولن يرحل في هذا التوقيت الصعب، وهذا أمر مؤكد".

وأختتم تصريحاته: "الأهلي مبيحبش يغير غير لما يبقى فيه كوارث، وبالطبع نعلم أن موسم الأحمر المحلي صفري، ولكن هناك مباريات هامة مقبلة، والمجلس يرى صعوبة التغيير في الوقت الحالي".