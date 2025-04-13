كتب ـ يوسف محمد:

تمثل الإصابات الكابوس الأكبر لكافة لاعبي كرة القدم حول العالم، حيث أنها قد تساهم في إبعاد لاعب الكرة عن الملاعب لفترات طويلة، وهو ما يتسبب في أضرار كبيرة للاعبين وعلى رأسها تراجع المستوى الفني بشكل كبير.

وملاعب كرة القدم، تمتلئ بالإصابات التي يمكن أن تبعد اللاعبين عن ممارسة اللعبة لشهور عديدة، بل تصل في بعض الأوقات إلى إنتهاء مسيرة بعض اللاعبين.

وشهدت ملاعب كرة القدم المصرية، خلال السنوات الماضية العديد من الإصابات القوية والمروعة، كان أخرها الإصابة التي تعرض لها نجم الوسط الجزائري أحمد القندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، خلال مباراة فريقه أمام فاركو أمس في بطولة الدوري المصري دوري نايل.

تفاصيل إصابة القندوسي

وتعرض القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بعد تدخل قوي من لاعب فريق فاركو ياسين الملاح.

وكان نادي سيراميكا أعلن في بيان رسمي أمس السبت، أن الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر مضاعف في الساق.

وسيحتاج القندوسي لفترة لا تقل عن ستة أشهر للعودة للملاعب مرة أخرى، مما يعني غيابه عن بطولة أمم أفريقيا المقبلة، الذي كان من المتوقع أن يتواجد خلالها ضمن قائمة منتخب الجزائر.

محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق

والقندوسي ليس اللاعب الوحيد في الدوري المصري، الذي تعرض لمثل هذه الإصابة من قبل، حيث سبق وتعرض محمد إبراهيم نجم وسط الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، لإصابة مشابهة خلال مباراة فريقه أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

وخلال إحدى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي جمعت بين الفارس الأبيض وصن داونز الجنوب أفريقي، تعرض محمد إبراهيم لاعب وسط القلعة البيضاء آنذاك، لإصابة مروعة خلال المباراة، التي كانت عبارة عن كسر في شظية القدم.

وقام إبراهيم آنذاك بإجراء جراحة وتركيب شريحة في القدم، مما أبعده عن الملاعب في هذه الفترة لعدة أشهر.

محمد عبد السلام لاعب بتروجيت

وعلى غرار القندوسي وإبراهيم، كان للاعب بتروجيت السابق محمد عبد السلام، نصيب هو الآخر من الإصابات المفزعة والمروعة التي شهدتها الملاعب المصرية.

وفي مباراة بتروجيت الذي كان يلعب في صفوفه عبد السلام في ذلك الوقت، أمام فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري موسم 2014-2015 اكتفى اللاعب بالمشاركة في 15 دقيقة فقط، ليتم استبداله بعد ذلك.

وغادر عبد السلام الملعب آنذاك وسط حالة من القلق الشديد على كل المتواجدين، نظرا لقوة الإصابة التي تعرض لها اللاعب، التي كانت عبارة عن خلع في مفصل القدم وكسر في الشظية، مما أدى إلى إبعاده عن الملاعب لعدة أشهر وفسخ الفريق البترولي التعاقد معه.

هشام محمد لاعب الأهلي السابق

وفي عام 2012، خلال مشاركة هشام محمد لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي آنذاك، رفقة الفراعنة في دورة الألعاب العربية أمام منتخب التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، تعرض هشام محمد لواحدة من أصعب الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها لاعب كرة قدم، وهى الإصابة بكسر في شظية القدم.

وتسببت الإصابة التي تعرض لها هشام محمد، إلى استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن عام 2012 تحت قيادة هاني رمزي.

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