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"لا عرفنا نكسب الزمالك ولا بيراميدز".. عبدالحفيظ يوجه رسالة نارية للأهلي

11:43 ص الأحد 13 أبريل 2025
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    سيد عبدالحفيظ من جنازة نجل محمود طاهر
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    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ يتقدم حضور جنازة العامري فاروق
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 18 صورة
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
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كتب- محمد خيري:

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول للنادي الأهلي، على تعادل الأحمر، أمس السبت أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم سي سي مصر 2": "أول مرة من 12 سنة مكسبش الفريقين اللي ينافسوني تخيل؟، الأهلي مكسبش ولا الزمالك ولا بيراميدز، في مشوار تحقيق الدوري".

وأكمل: "الأهلي تعادل مع الزمالك في المباراة الأولى وانسحب من الثانية، ومع بيراميدز تعادل المباراتين، وده مؤشر قوي للإدارة".

وأضاف: "الإدارة توقيت، والقرار توقيت، لأن أنا بعد 5 أيام من انهارده عندي مباراة هامة ومصيرية أمام صنداونز، في دوري أبطال أفريقيا، والأجواء الحالية صعبة جدا".

واختتم تصريحاته: "أنا عندي القرار لكن مينفعش أقوله دلوقتي، لأن الأهم من ذلك الأجواء، يعني مثلا لما مشي فايلر الأهلي بعدها خد بطولة أفريقيا 2020 مباراة القاضية الشهيرة، لأن الأجواء كانت تساعد، وأعتقد أن التغيير هيكون سببه النتائج وليس أي شيء آخر".

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