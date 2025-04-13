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وكيل القندوسي يكشف لمصراوي عن موعد عودته للملاعب.. وتأثير دعم شيكابالا

11:41 ص الأحد 13 أبريل 2025
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كتب ـ رمضان حسن:

كشف نصر يحيى وكيل المحترف الجزائري بصفوف سيراميكا كليوباترا، أحمد القندوسي، الموعد المبدئي لعودة موكله للملاعب.

وكانت مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو التي أُقيمت يوم أمس السبت، قد شهدت إصابة خطيرة للاعب أحمد القندوسي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار وكيل القندوسي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن اللاعب قد خضع لجراحة اليوم وكانت الإصابة بعيدة عن الأوتار والأربطة، مضيفًا:"سيغيب بصورة مبدئية لمدة 3 أو 4 أشهر وهذا أمر سيحدده طبيب الفريق بعد الجراحة.

وأتم نصر يحيى:"القندوسي سعيد بدعم شيكابالا له وكذلك دعم المنتخب الجزائري وشخصيات كثيرة في اتحاد الكرة ببلاده تواصلوا معه كما زاره اللاعب ياسين الملاح صاحب التدخل عليه في الكرة وقام بمواساته".

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أحمد القندوسي إصابة أحمد القندوسي سيراميكا كليوباترا
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